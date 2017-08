Eesti keskmine õhutemperatuur augustis on 16,3 kraadi, mis tähendab, et NOAA prognoosi kohaselt võib keskmiseks temperatuuriks oodata 15 kraadi piires.

AccuWeatheri prognoos kogu Euroopale suvekuudeks on siiski tunduvalt süngem, kui juba maikuus teatati, et eriti just piirkonna lõunaosa räsivad kuumalained ja põud. Äikesetormide eest hoiatati Prantsusmaa ja Poola vahele jäävaid riike. Keskmiseks temperatuuriks Euroopas prognoositi juuliks-augustiks 32 kraadi.

“Seni on meie suvi olnud tõepoolest jahedavõitu, kuni viimaste päevadeni,” rääkis Õhtulehele sünoptik Taimi Paljak vaid nädal tagasi. “Suve külm algus lubab aga ilmamudeleid aluseks võttes ilusat augustit. /---/ Suure tõenäosusega kulgeb suvi heitlikult – mõni päev kuuma ja selget ilma vaheldub veidi jahedamaga, mis on augustile igati omane.”