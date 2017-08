Ilmateenistuse andmetel on homme Eestisse oodata tugevat vihmasadu ja äikest, millega kaasneb tugev tuul. Soome ilmateenistuse andmetel ootab Baltimaid ees aga torm, mis seitsme aasta eest Soomet ja Eestit räsis.

Soome Ilmateenistuse meteoroloog Antti Kokko ütleb, et oodata on 2010. aasta sarnast tormi, mil Joensuus tõusis temperatuur 37,2 kraadini. Kokko sõnul viitavad ilmaandmed just taolisele äikesetormile, mille tagajärjel tekkis 15,1 miljoni euro eest kahju ning mis nõudis ühe ohvri, kirjutab Ilta-Sanomat.

Eesti ilmateenistus jääb siiski tagasihoidlikuks ning suurt tormi ei ennusta.