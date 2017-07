Politsei palub kaasabi selgitamaks eile Viljandi haiglast teadmata suunas lahkunud 68-aastase Kalevi asukohta.

Eile pidi mees pärast haiglaravilt vabanemist ootama oma naist, kellega koos minna koju Halliste valda, kuid mees lahkus ootamatult enne naise saabumist. Tema asukoht on seni teadmata. Kalevi leidmine on eluliselt tähtis, sest eakal mehel on terviseprobleeme ning probleeme ka mäluga, mistõttu ei pruugi ta omal käel toime tulla.

Viljandi patrullitalituse juht Alar Sadam selgitas, et politsei on kontrollinud haigla ümbrust ja Kalevi kodukohta Halliste valda Kulla külla viivaid teid, kuid meest pole seni õnnestunud leida. "Ta võib liikuda mitte üksnes jalgsi, aga ka bussiga või hääletades," rääkis Sadam.

Teada on, et viimati oli mehel seljas musta värvi dressipüksid ja seljas sinist värvi lühikeste varrukatega pluus. Ta on kõhna kehaehitusega, umbes 170 cm pikk ja kõndides väheke lonkab.

Kõigil, kes märkavad Viljandimaal kirjeldusele vastavat meest, andke palun sest hädaabinumbril 112 teada.