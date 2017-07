augustis hakkame filmima telesarja-laadset projekti mille keskmes on eesti ansambel nimega The Multinektar Boys. siin on nende esimene singel nimega "Ma ei lase sind eemale". full video link on bios ;) kui tahad neid toetada, siis tule 8. juulil nende esimesele kontsertile SnakeHouse'is #themultinektarboys #johannesnaan @gevorkjan

