Kolm nädalat hiljem on MTÜ LIST äriregistris veel alles. See aga tõstatab küsimuse, kas kolmikul on plaan siiski välja tulla eraldi nimekirjaga või saab kinnitust naiste seos Edgar Savisaare lubatud valimisnimekirjaga.

Ivanova, Toom ja Loone registreerisid 7. juulil MTÜ LIST. Samal päeval korraldati pressikonverents , millel pidi kolmik välja kuulutama ühise valimisnimekirja. "Kolmest õest" sai aga tol päeval "kaks õde", kuna Toom otsustas plaanist taganeda. Seepeale ütles Ivanova, et plaan on ühine MTÜ sulgeda.

"Kuna sel (MTÜ-l) on kolm asutajaliiget, siis me otsustasime, et kiiret ei ole. Kui puhkuste periood on läbi, siis võime edasi mõelda, mis selle MTÜ-ga ette võtta," selgitab ta ning lisab, et Toom on selle nädala lõpuni puhkusel, mistõttu saavad nad edasisi plaane arutada alles järgmisel nädalal.

Yana Toomi sõnul jääb MTÜ esialgu alles. "Eks hiljem näeb. Kui Oudekkil ja Olgal tekib mingi teine arusaam asjast, ju siis nad annavad mulle teada. Seni pole seda juhtunud," ütles Toom.

Oudekki Loonelt antud teemal kommentaari kätte saada ei õnnestunud.

Küll aga postitas Edgar Savisaar eile hilisõhtul Facebooki pildid, mille juurde teatas, et kohtus oma mõttekaaslastega, kelle seas ka Olga Ivanova. Piltidelt võib näha, et taustaks on ekraanile kuvatud tekst "Savisaare Liit 2017".

Oma valimisplaane Ivanova kinnitama ei kiirusta. "Mul ei ole kindlat vastust teile," vastas ta küsimusele, kas plaanib kandideerida Keskerakonna nimekirjas või sellest eraldi. Küll aga lubab ta lähipäevil otsusega välja tulla. "Veel enne nädalavahetust," vihjab Ivanova. "Kõik on väsinud kommentaaridest, mida mina ja Oudekki Loone jagame. Tahaks juba selgust majja, et saaks õhu puhtaks."