Ettevõtte Hansa Bussiliinid AS bussijuht avastas tööaja arvestusest vea, mille tõttu ta oli seitse kuud saanud vähem palka – kokku jäi tal saamata üle 360 euro. Pettunud töötaja otsustas päevapealt töölt lahkuda, kuid läks hoopis nii, et tööandja ise lõpetas veale jälile saanud töötajaga lepingu.

"Tööandja ei selgitanud, kuidas olid vead tunniarvestusse tekkinud, ega vabandanud. Pigem oli ta üleolev ja ähvardas stiilis "kes sa oled, et midagi küsima tuled, hea, et sul üldse töökoht on"," kirjeldas bussijuht.

"Vea avastamisel maksti saamata jäänud töötasud juhtidele kohe välja," kinnitas Hansa Bussiliinid AS-i juhatuse liige Andres Puskar.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.