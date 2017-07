Viru ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles Narva Punamütsikese lasteaia direktorit süüdistatakse dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi väljaandmises. Süüdistuse järgi pani ta koolitusel käinuteks ja tunnistuse saanud inimesteks kirja need, kes seda tegelikult ei läbinud.

Süüdistuse kohaselt tellis Tatjana koolituse ja saatis koolitusfirma müügiesindajale osalejate nimekirja. Enne koolituse toimumist mullu 19. novembril selgus, et paljud inimesed ei saanud koolitusel osaleda, vaid pidid olema kusagil mujal.

19. novembril toimus ettenähtud koolitus-õppereis. Uut osalejate nimekirja Tatjana eelnevalt ega ka koolituse päeval koolituse läbiviijale ei esitanud, teades, et varem saadetud nimekirjas märgitud osa inimesi koolitusel ei osale ja nende asemel on koolitusel teised inimesed, seisab süüdistuses. Koolitusfirma esindajale kinnitas Tatjana, et kõik, kes tunnistused saama pidid, on kohal. Pärast koolitust Tatjana koostas, allkirjastas ja andis välja aruande, märkides süüdistuse järgi koolitusel osalenuteks koolitusfirmale saadetud nimekirjas olnud ja koolitajalt tunnistuse saanud inimesed, mis aga ei vastanud tegelikkusele. Samuti lasi Tatjana lasteaia asjaajajal ja majandusjuhatajal koostada, allkirjastas ja andis välja tööajatabeli, mis esitati Narva linnavalitsuse kultuuriosakonna raamatupidamisele, kus need registreeriti. Tatjanale on esitatud süüdistus paragrahvis, mis käsitleb ametialast võltsimist ja kriminaalasi on saadetud kohtusse.