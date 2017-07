Ma loodan, et see kiri jõuab kohale siis, kui Teil on hea meeleolu ja tervis. Selle kirjaga koos leiate minu autobiograafilise ilukirjandusliku romaani „Tappa prostatavähk“. See on kirjutatud eesti keeles, mistõttu ei saa Te seda kahjuks lugeda. Aga tahtsin Teile lihtsalt teada anda, et see sisaldab arvukaid austusavaldusi Teie filmidele. Ernest Hemingway on kord kirjutanud: igas maailma sadamas võib kohata vähemalt kahte eestlast. Loodetavasti ristub Teie tee tulevikus mõne eestlasega, kes võiks selle raamatu Teile ära tõlkida.

Seniks jään Teie sõbraks.

Austusega,