Kaks sarnast beebisurma vapustasid Phoenixi elanikke USA Arizona osariigis, vahendab Bild Online.

Aastase Josiah Rigginsi isa parkis auto kiriku kõrvale ja jättis poja üksi autosse. Tagasipöördumisel leidis ta eest poja elutu keha. Kohale kutsutud päästetöötajad olid sunnitud tunnistama, et laps on surnud. Politsei peab pisipoisi surma õnnetuseks ja süüdistust isale ei esita.

Vaid päev varem oli samuti Phoenixis surnud autosse jäetud seitsme kuu vanune poiss, kelle vanemad jätsid autosse vanavanemate maja juures.

Mõlemal juhul alahindasid vanemad auto ülekuumenemisest põhjustatud ohtu. Phoenixis on õhutemperatuur viimastel päevadel küündinud pidevalt 40 kraadini Celsiuse järgi. Arstid rõhutavad, et väikelaste elu sattub ohtu, kui temperatuur autos tõuseb 46 soojakraadini. Katsed kinnitavad, et 30 soojakraadist väljas piisab, et poole tunniga tõuseb temperatuur pargitud autos eluohtlikule tasemele.