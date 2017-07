Lõuna-Euroopas elavad inimesed oluliselt vanemaks kui Ida-Euroopas, selgub Berliini rahvastiku ja arengu instituudi värskest uuringust.

Kõige kauem elavad inimesed Põhja-Itaalias, Põhja-Hispaanias, Prantsusmaa rannikualadel ja Šveitsis, kus keskmine eeldatav eluiga ületab 83 aastat. See on ligi 10 aastat rohkem kui Leedus ja Bulgaarias, kus keskmine eeldatav eluiga on vaid 74 aastat.

Eurooplaste keskmine eeldatav eluiga on praegu 81 aastat. See on kiiresti kasvanud, sest aastal 2000 oli Euroopas vaid üks riik – Šveits, kus eeldatav eluiga küündis 80 aastani.