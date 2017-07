Kim Jong-un upitati Põhja-Korea etteotsa pärast tema isa, 17 aastat võimul olnud Kim Jong-ili surma 2011. aasta detsembris. Tookord oodati, et äkki juhtub ime ning uus ja noor juht hakkab ajama tasakaalukamat ja avatumat poliitikat. Paraku need lootused ei täitunud ja Kim Jong-uni poliitika on isa omast veelgi sõjakam. Tema võimul oleku ajal on Põhja-Korea peamisteks märksõnadeks saanud raketi- ja aatomipommikatsetused.

Middlebury rahvusvaheliste uuringute instituudi Põhja-Korea eksperdi Jeffrey Lewisi hinnangul on viimatikatsetatud raketi tegevuskaugus umbes 10 000 kilomeetrit. See tähendab, et Los Angeles on juba Põhja-Korea raketi ulatuses, Chicago, New York ja Washington jäävad veel napilt tabamata, lisas Lewis. Ka Põhja-Korea juht Kim Jong-un praalis, et kogu USA on nüüdsest rakettide tegevusulatuses.

RÕÕMUSTAB: Agentuuri KCNA levitatud fotol jälgib Põhja-Korea liider Kim Jong-un (paremal) koos kõrgete sõjaväelastega 28. juulil toimunud mandritevahelise raketi Hwasong-14 edukat katsetust. (AFP/Scanpix)

Põhja-Korea ülbitsemine seab keerulisse olukorda USA presidendi Donald Trumpi, kes seni on piirdunud Kim Jong-uni hoiatamisega. Hoiatustest pole aga abi olnud. Donald Trump ootas Põhja-Korea ohjeldamisel toetust Hiina presidendilt Xi Jinpingilt, kellega ta kohtus aprilli algul Floridas, kuid pärast reedest raketikatsetust tõdes USA president, et Hiina ei ole Põhja-Koreale piisavalt survet avaldanud.

Trump pahandab Hiinaga

“Ma olen Hiinas väga pettunud,” kuulutas Donad Trump Twitteri vahendusel ja saatis Texase osariigist Kim Jong-uni hoiatamiseks kaks ülehelikiirusega strateegilist pommituslennukit B-1B üle Korea poolsaare, mille kohal saatsid USA pommitajaid Lõuna-Korea hävituslennukid F-15.

Missiooni juhi kindral Terrence J. O´Shaughnessy sõnul on prioriteet endiselt diplomaatia, kuid vajadusel ollakse valmis kiireks ja surmavaks löögiks. Võimalik, et USA kaalub Põhja-Korea tuumaobjektide ja relvatehaste ründamist.

Pühapäeval arutas Donald Trump Põhja-Koreaga seonduvat Jaapani peaministri Shinzo Abega. Vestluses tõdeti, et Põhja-Korea on tõsine ja kasvav oht Ameerika Ühendriikidele, Jaapanile, Lõuna-Koreale ja teistele riikidele nii lähedal kui ka kaugel.

USA suursaadik ÜROs Nikki Haley ütles, et kõnede aeg on möödas ja ÜRO Julgeolekunõukogul tuleks leppida kokku Põhja-Korea vastu suunatud sanktsioonide karmistamises.

USA välisminister Rex Tillerson rõhutas, et lisaks Hiinale peab ka Venemaa panustama Põhja-Koreast tuleneva ohu kõrvaldamisele.

Enim tunneb end ohustatuna muidugi Lõuna-Korea. Sealne kaitseministeerium on juba varem lubanud, et reaalse tuumaohu tekkimisel ollakse valmis Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni füüsiliseks likvideerimiseks. Selle eesmärgi täitmiseks on väidetavalt moodustatud ka erirühm, mis ootab vaid käsku.

Kim Jong-un on seni USA ja Lõuna-Korea hoiatused ja ähvardused välja naernud. Ta kinnitab, et suudab vajadusel enne teisi tuumanupule vajutada.

Ka Põhja-Korea endine kõrge diplomaat, veel aasta eest Londonis Põhja-Korea saatkonnas töötanud Thae Yong-ho ütles pärast koos perekonnaga Lõuna-Koreasse põgenemist, et Kim Jong-un laseb ohu korral tuumarsenali kohe käiku ja tema peatamiseks on olemas vaid üks võimalus – võimult kõrvaldamine.