„Kui tüdruk on väike, tahab ta olla printsess ja iga naine tahab abielluda,“ ütles Kati Toots Publikule aastate eest, kui veel Jaan Tootsiga koos elas. Näib, et kauaaegne soov on lõpuks täitumas, sest kangaärimees Mati Sirkel palus seltskonnatähte tema sünnipäeval, möödunud laupäeval, endale kaasaks. Kati ütles „jah“!

Oma 36. sünnipäeval sai Kati romantilise üllatuse osaliseks – kallim Mati Sirkel (46) kinkis talle lopsaka kimbu valgeid roose ja keskmisest lilleõiest turritas välja briljantidega kihlasõrmus. Naine postitas roosisülemist ka sotsiaalmeediasse foto (mille ta on küll praeguseks kustutanud) ja kinnitas Elu24 toimetusele, kus ta hiljuti põgusalt reporteritööd proovis, et vastas ettepanekule „jah“. „Elu on ilus ja ootamatu!“ õhkas Kati.