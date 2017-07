„Kohila tähendab mulle eelkõige kodu: siit sai alguse minu lasteaia- ja koolitee ning on pärit minu muusikaarmastus,“ räägib Kohilast pärit laulja Kadi Toom. „Kohila on ilus linn, siit voolab läbi Keila jõgi, siin on mitu mõisat, lisaks toimub palju kultuuriüritusi.“

Tohisoo mõis (Oskar Susi/ Wikipedia)

Tohisoo mõis

„Tohisoo mõis on rajatud 17. sajandi keskel ja on aastate vältel sõdades kannatada saanud. Nüüd aga on see kenasti restaureeritud ja asub ilusa Keila jõe ääres, väärt vaatepilt on see kindlasti,“ räägib Toom. „Praegu töötab peahoones Kohila koolituskeskus ning täielikult säilinud mõisaparki on rajatud rahvusvaheliselt tuntud ja Baltimaade üks suurimaid keraamikaahjusid.“ Kadi sõnul asub seal veel muusikakool, samuti saab võtta keraamika-, kunsti- ja käsitöötunde. „Seal toimub pidevalt muusikaüritusi ja soovi korral on võimalus ka lihtsalt mõisaga tutvuda ja ümbruses väike jalutuskäik teha.“ Kadi lisab, et õppis seal kaheksa aastat klaverit, solfedžot ja muusikaajalugu. “Mõisas asus ka bändiruum, kus sai alguse minu esimene bänd Stele, olin siis 11aastane.“