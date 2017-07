USAs Kentuckys suri 73 aasta vanuses mainekas näitekirjanik, stsenarist ja näitleja Sam Shepard.

The Guardiani teatel viisid Pulitzeri preemia laureaadist Shepardi hauda motoorneuroni haiguse tüsistused. 44 näidendi autor, kes oli rasket tõbe avalikkuse eest varjanud, lahkus 27. juulil perest ümbritsetuna.

Shepard võitis 1979. aastal Pulitzeri draamapreemia oma näidendiga „Maetud laps“, mida on mängitud ka Tallinna Linnateatris ja Tartu Sadamateatris. Rolliga filmis „The Right Stuff“ kandideeris Sam parima meeskõrvalosatäitja Oscarile. Tema sulest on pärit ka Wim Wendersi filmi „Pariis, Texas“ stsenaarium.

Shepardi näitlejakarjäärist on tuntud filmid "Terasmagnooliad", "Pelikani memorandum", "Allatulistatud "Black Hawk"" ja "Päevaraamat".

Abielust näitlejanna O-Lan Jonesiga on Shepardil poeg Jesse Mojo Shepard. Abielu ajal oli Samil loominguliselt viljakas armusuhe muusiku ja kirjaniku Patti Smithiga. Filmi "Frances" võtteil tutvus Shepard näitlejanna Jessica Lange'iga. Paar oli koos ligi 30 aastat ja neil on kaks ühist last.