Põgusalt maaeluministri leiba maitsnud Martin Repinski tahab saada Jõhvi uueks juhiks ning on selleks valmis loobuma riigikogu heast kohast ja kolima perega Jõhvi, kuhu sai ka soetatud korter.

Eelseisvatel kohalikel valimistel on Repinski Jõhvis Keskerakonna nimekirja esinumber ning ühtlasi vallavanemakandidaat. Praeguses 21-liikmelises Jõhvi volikogus vaid kahte kohta omaval Keskerakonnal on Repinski sõnul eelseisvatel valimistel eesmärk koguda vähemalt 51 protsenti häältest, kirjutab Põhjarannik.

“Ma läksin riigikogusse ajutiselt, et aidata Keskerakonnal riigis võimule saada. See on nüüd tehtud ja tahaksin taas rohkem Ida-Virumaal tegutseda,” ütles ta, lisades, et kavatseb koos abikaasa Siretiga ka Jõhvi kolida ja just äsja ostsid nad Kutse tänavale endale korteri.

Repinski sõnul on Keskerakonna üks eesmärk muuta Jõhvi Eesti noortepealinnaks. “Selle nimel, et noored tahaksid siin elada ja ettevõtlus areneks, tuleb kohalikul võimul veel palju pingutada,” ütles ta, lubades, et hakkab ise tegutsema selle nimel, et Jõhvis toimuks senisest rohkem festivale.