"See on täiesti saavutamatu. Need on lihtsalt laulusõnad, mida kindlasti ei tohi võtta tõsiselt," püüab Jufereva veenda.

Lasnamäe oodis refrääni kaasa laulev linnaosa vanem Maria Jufereva puhkeb küsimust kuuldes naerma. "Seda ei tohi mitte mingil juhul võtta tõsiselt, sest see on lihtsalt laul, mis tugevdab muljet ja tuju. Ma ei soovitaks võtta seda kui eesmärki," ütleb ta lõbusalt.

"Peagi on meid 120 000, aga saja aasta pärast miljon…" lauldakse läinud nädalal avaldatud Lasnamäed ülistavas hittloos. Linnaosa vanem Maria Jufereva püüab küll ootusi vaigistada, ent mõte hiiglaslikust Lasnamäest jääb siiski õhku. Kui suur oleks Lasnamäe, kui seal elaks miljon inimest ning kust need inimesed küll võetakse?

Et mõttelend pole patt, laseme arvudel tuju tõsta. 1. juuli seisuga elab Lasnamäel 119 358 inimest 27,5 ruutkilomeetrisel alal. Kui siiski saja aasta pärast Eestis miljon lasnamäelast elaks, peaks neid edaspidi igal aastal juurde tekkima veidi rohkem kui 8800. Seda on pea kaks korda rohkem, kui uue haldusreformi aluskriteeriumiks olnud 5000 elaniku nõue.

Kuhu need inimesed küll paigutada? Lasnamäe peaks selleks kaheksa ja pool korda suurenema. Natuke maad siit, natuke sealt. Ümbritsevat maad näpistades jätame Maardu iseseisvaks, on nad linna nimetuse ju auga välja teeninud. Niisiis tuleb näpistada väiksemaid asulaid.

Sõjajärgsed maadejagamised on sageli lahendatud veekogude järgi nagu ka näiteks Eesti idapiir. Sama taktikat proovides võiks lükata Lasnamäe idapiiri Jägala jõeni. Nii oleks lasnamäelastel üpris vahva käia nädalavahetusel grillimas Pirita jõeääre asemel hoopis Jägala ääres.

Lõunapiiriga on lood keerulisemad. Lähtudes praegusest haldusjaotusest võtaks maad Lasnamäele juurde külade ja alevike kaupa ning olemasolevaid piire lõhkuma ei hakka. Küll aga tundub linnavalitsusele tulus haarata Jüri, Aruküla ja Raasiku alevikud. Nende vahel jooni ühendades saabki 2117. aasta Lasnamäe lõunapiiri. Põhja- ja läänepiir saab paika suurte maanteede järgi.

8 KORDA SUUREMAKS: Saja aasta pärast oleks miljoni elanikuga Lasnamäe pindala pea 230 ruutkilomeetrit (Maa-ameti kaart)

Seega hõivaks tuleviku-Lasnamäe Rae, Raasiku ja Jõelähtme valdade maad. Eesti haldusjaotust on ikka aeg-ajalt ümber joonistatud. Miks ei võiks saja aasta pärast tehtav haldusreform Lasnamäe just selliseks teha?

"Poleks õige seostada tõsised küsimused nagu haldusreform ja üks laul. Need on täiesti eri valdkonnad – üks on show, aga teine on väga tõsine teema," manitseb Jufereva ning jätab vastamata küsimusele, kust need inimesed tulla võiks.

Hittlugu saab eestikeelsed sõnad

"Selle laulu eesmärk oli näidata Lasnamäed ilusa, kauni ja kiiresti areneva linnaosana. Ma ütlen ausalt, et ma ei oodanudki nii suurt vastukaja," räägib linnaosa vanem.

"Mulle on laekunud ettepanekuid teha see lugu eesti keeles. Ma mõtlesin selle peale ja see oleks õige. Praegu tõlgime laulu eesti keelde. Ma küll ei usu, et sellest tuleb täies mahus videoklipp, sest see maksab. Aga eesti keeles laulame ikka," käib Jufereva välja lubaduse.

Mainitud fraas saab kõlama ka eestikeelses laulus. "Aga see pole nii lihtne, et saja aasta pärast on meid miljon. Lihtsalt see kõlab hästi!" ütleb Jufereva.