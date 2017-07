Miks TV3 ja Kanal 2 pilt ei tööta, imestavad täna kardetavasti tuhanded vabalevikanalite vaatajad, kellest kahe suure kommertskanali vabalevist lahkumise uudis seni kuidagi mööda on läinud. Kui ettenägelikum osa tasuta kanalite tarbijaid on eri teenusepakkujate hindade ja pakettide sisuga juba jõudnud tutvuda ja parimal juhul lepingugi sõlminud, siis ülejäänutele halvad uudised ei lõpe – rekordarvu kõnesid ootavate operaatorite klienditeenindajate jutule pääsemine võib osutuda küllalt raskeks, tehniku saabumiseks tuleks arvestada kuni nädalaga, ja muidugi tuleb hakata nende kanalite vaatamise eest maksma.

Ometi on võimalik leppida, et tasuta saabki nüüd lihtsalt vähem – vabalevisse jäävad ETV, ETV2, ETV+, TallinnaTV ja ingliskeelne France 24. Eks näis, kui paljud 200 000 vabalevikanalite vaatajatest sellise variandi kasuks otsustavad, arvestades, et tarbijaid ei hoia erakanalite pihus ainult meelelahutussaadete vaatamise harjumus – puudust hakatakse kahtlemata tundma näiteks „Lotokolmapäevast“ ja erakanali olümpiamängude otseülekandeõiguste ost toimus eeldusel, et spordisuursündmused ei jää ühelgi spordisõbral nägemata.

Kuid välistada ei saa sedagi, et vabalevisse tuleb kanaleid hoopis juurde, nagu loodab levifirma Levira. Ent turu väiksust arvestades ei maksa Soomet oma ligikaudu 20 vabalevikanaliga eeskujuks tuua. Valvas tuleks olla aga selles osas, et oma võimalust võivad haista need telekanalid, kelle mõjuvälja me kümneid tuhandeid eelkõige ääremaal elavaid inimesi tegelikult heal meelel jätta ei tahaks – olgu või tasuta. Kui France 24 on meil vabalevis, siis miks ei võiks tulla Sputnik, on märkinud teleekspert Jüri Pihel.

Kuid veel enne võimalike uute telekanalite lisandumist on õhus küsimus, kas lahkujate tõttu ei kalline teiste kanalite edastustasu. Kuidas pakkuda köitvamat ja kvaliteetsemat sisu üha suurenevate kulude juures on aga miski, millele tuleb rahvusringhäälingul niikuinii mõelda.