Putinit painavatest probleemidest sai maailm aimu tema kohtumisel Venemaa andekate lastega noortekeskuses Sirius 21. juulil. Neiu Alissa esitatud küsimusele, mis on Venemaa presidenti elus kõige rohkem mõjutanud, vastas Putin pärast mõttepausi, et „NSV Liidu kokkuvarisemine.“ Esimest korda tunnistas Putin sama 24. aprillil 2005. aastal oma kõnes Venemaa parlamendi mõlemale kojale, kus ta hindas „Nõukogude Liidu lagunemist XX sajandi suurimaks geopoliitiliseks katastroofiks.“ Ütlus äratas tähelepanu just seetõttu, et Putin oli toona tõusuteel – tänu kiirele appiminekule pärast 11/9 olid suhted USAga head, kohe-kohe tuli kogu maailma ladvik Moskvasse Teise maailmasõja lõpu 60. aastapäeva tähistama, Venemaa sõlmis (prääniku- ja jõupositsioonilt) piirilepingud korraga Jaapani, Hiina, Kasahstani, Läti ja Eestiga. Euroopa Liit ja NATO olid küll laienenud, ent Putinil oli taskus Berliini-Pariisi nõusolek (Ukraina oranži revolutsiooni paikapanevaks) Nord Streamiks jne. Kõik kulges ju sujuvalt ja milleks heietada minevikust!

Putini viimaste nädalate esinemistes on kõlanud mitu väidet ja heietust, mis kinnitavad, et Putin peab iseendaga võimu päevil tehtu üle aru. Pole ka ime, sest seni heledates värvides ja vaid võitudena esitatu on järsku selgelt tumedad toonid omandanud ning Venemaa välispoliitika mõjub väsinuna. Võimuritruu propagandamasin ponnistab nagu saab, ent USA kongress küpsetas Kremlile viimase kolme aasta eest (rahvusvahelise õiguskorra rikkumine Krimmis ja Ida-Ukrainas ning häkkimine USA valimiskampaaniasse) koogi missuguse – Venemaa paturegister ühendati Iraani ja Põhja-Korea omaga. Pealegi kasutati kirsi lisamisel nippi, mis viib miinimumini Berliini, Pariisi, Haagi senised – Euroopa Liidu teisi liikmeid eiranud – sahkerdamised Moskvaga. Lääne ühisrinne on suurem kui kunagi varem. Kujunenud olukorra tõsidust näitas kenasti Savonlinnas kõlanud Rossia24 ajakirjaniku appiruttav küsimus Putinile – kas ta on valmis kujunenud olukorras helistama Trumpile?

Aeg näitas, et just sellest hästiminemisest ja samal ajal minevikus püsimisest sündis järeldus, mis üllatas kogu maailma. Märgiline oli Putini kõne Müncheni julgeolekukonverentsil 2007. aasta veebruaris, kui ta USA-le Kolmandas Maailmas domineerimist ette heites tõstatas teravalt küsimuse Venemaa huvidega arvestamisest ja seda teistega võrdväärsel tasemel. Kus neid kaitsma hakatakse, tehti selgeks juba kaks kuud hiljem, kui Eesti valitsuse otsusele teisaldada pronkssõdur vastati ametliku seisukohaga, et küllap pragmaatilised jõud riigikogus ja Tallinna volikogus teevad toimuvast vajalikud järeldused. Raske öelda, mis saanuks, kui veel üks Eesti erakond võtnuks toona ülikriitilisel päeval vastu talle pakutud resolutsiooni, sest Moskvas koheldi Eesti esindajaid juba vahendeid valimata ja ka ELi ladvikus leidus kõhklejaid. Eestlaste meelekindlus lõi siiski välja ja suures poliitikas sai kriisi lahendajaks USA presidendi George W. Bushi kiirkutse Eesti riigipeale tulla külla Valgesse Majja.

Pärast Tallinna sündmusi polnud enam kahtlust, et huvide kehtestamise areeniks saab kogu endine NSVLi territoorium ja sootuks uued sündmused hakkasid hargnema Gruusia ja Moldova nendes osades, kust president Jeltsin oli lubanud Venemaa väeosad ära tuua – otsused, mille Putin nn suure sõpruse perioodil Berliini ja Pariisiga oli „ära unustanud.“ Ei aidanud ka president Bushi meeldetuletus kolleegidele aprillis 2008 ja nii veereski maailm taas sõtta Euroopas augustis 2008.

Kuidas Kremlis oli asju ette rehkendatud, näitas kenasti Putini irooniline vastuküsimus teda toona esimesena intervjueerinud Prantsuse ajakirjanikule: „Kas viskate nüüd meid G8st välja!?“. Seega võeti toimunut kui suurriikidevahelist asja! Muidugi ei visatud. Pealgi oli Euroopa Liidu ladvikus neidki, kes olid jõudnud ametlikult paberile panna, et Lõuna-Kaukaasia ei asu Euroopas. Putini arvestus pidas ja määras paljuski selle, et kuus aastat hiljem võeti ette veel suurem avantüür Krimmi annekteerimise ja uue konfliktikolde loomisega Ida-Ukrainas.

Ameerika Ühendriikide eesotsas seisis aga nüüd sootuks teist sorti mees, kes polnud ära unustanud ka Gruusiat ja arvas esimese vastusammuna Venemaa välja just G8st. Seejärel algas sanktsioonide poliitika, mida on aasta-aastalt süvendatud ja kuigi Kremli propaganda on visalt kinnitanud, et see häirib neid kehtestavate riikide äri- ja majanduselu rohkem kui Venemaa oma ja tuleb isegi Venemaa arengule kasuks, on Kremli praegune ärritus selge märk, et sanktsioonid töötavad. Nagu annab sellest kaude märku Venemaa pikaaegne Obama lauskriitika, mis lõpuks ometi on hakanud laienema ka Trumpile.

Venemaa poliitika on muutumas

Tõenäoliselt domineeris Kremlis ettekujutus, et pikale veninud kriisis osutuvad ärihuvid tähtsamateks nn väärtustest, mistõttu panustamine Trumpi võidule USA presidendivalimistel oli ilmne. Ehtvenelikud katsed (lobi pluss häkkimine) kaasa rääkida nn oma mehe võitmiseks olid Ameerika ladvikule aga liig mis liig ja nii oligi tagatud paigutamine ühte gruppi Iraani ja Põhja-Koreaga. Sugugi mitte kadestamisväärne tulemus impeeriumi osalisele tagasipööramise katsele!

Võib arvata, et oma ajakirjaniku meeldetuletus võimalusest helistada Trumpile tõigi Putinile Savonlinnas suhu taas 2007. aasta Müncheni kõne (osalise) meenutamise – ma ju rääkisin juba siis, et ameeriklased rikuvad rahvusvahelise õiguse norme! Soome president Niinistö võttis kõlanud heietuste peale julguse kokku ja ütles: „Ma pole teiega päriselt nõus selles, et tegu on sanktsioonide ja seadustest kinnipidamisega. Tõenäoliselt on tagapõhi ikkagi USA valimistega seotud kinnitused.“ Sellega pressikonverents ka lõppes.