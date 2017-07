Viljandist pärit noor diskor Kuldar-Kristjan Kurg (esinejanimega DJ Christian Saburo) võitis konkursi, mille raames täitub tema üks suurimaid unistusi esineda koos maailma tipptegijatega Weekendil. Plaatide keerutamisega on Kuldar-Kristjan tänaseks tegelenud juba peaaegu poolteist aastat. „Jõudsin selleni läbi muusika tegemise. Muusika on mulle alati väga meeldinud ja selle loomine huvi pakkunud,“ räägib noormees. Nii hakkaski ta mõne aasta eest ise muusikat produtseerima. Kui algselt nokitses ta arvutiprogrammis aeg-ajalt niisama, siis üsna pea avastas ta, et muusika tootmine ongi just tema suur kirg. „Tänu sellele tuli ka tahe esineda ja inimestele oma muusikamaitset ning ka enda loodud muusikat ette mängida,“ nendib ta. Noorele eale vaatamata kutsutakse Kuldar-Kristjanit juba praegu pidudele muusikat mängima. Siiski nendib ta, et pakkumisi võiks olla veelgi rohkem. „Mäletan oma esimest esinemist väga hästi. Sain tuttavaks siis oma praeguse ühe väga hea sõbraga, kes korraldab siin Viljandis pidusid, ning ta pakkus mulle võimalust ühel tema peol esineda,“ meenutab ta. Pikka kaalumist polnud ning hakkaja noormees võttis pakkumise vastu. „Mäletan, et olin jõudnud veel vaid kaks minutit puldi taga olla, kui juba tundsin, et vot see on minu kirg! Sealt saigi kõik alguse,“ räägib ta. Sellegipoolest tunnistab noormees, et hirm esmaesinemise ees oli suur. „Ent kui sain esimesed paar lugu ära mängitud ja rahvalt hea reaktsiooni vastu, siis läks edasi järjest lihtsamaks. Enam polnudki nii suurt hirmu ja närvi sees,“ lisab ta.

Kuldar-Kristjan räägib, et sageli pöörduvad peolised tema kui DJ poole, et mõnd soovilugu paluda. Vahel tullakse suisa uurima, miks DJ on otsustanud just sellist muusikat mängida nagu ta parasjagu mängib. „Ma tavaliselt ei lase sellest end häirida. Paljudel inimestel pole aimugi, mida DJ-d tegelikult teevad. Väga tihti kui keegi küsib peol soovilugu ja mul seda lugu pole, öeldakse, et pane loo nimi YouTube'i. Või siis lausutakse, et Spotify's on soovitud lugu ju olemas. Tegelikult on mul kodus tehtud ettevalmistus ja pulgale pandud kindlad lood, mida tahaksin mängida,“ sõnab ta.

Kuldar-Kristjan räägib, et püüab soovilugusid ja peavoolumuusikat võimalikult vähe mängida. „Minu arvates peaks iga DJ teistest kuidagi erinema ja mitte mängima seda mida kõik teised,“ ütleb ta. Küsimusele, mis on viimase aja kõige tahetum soovilugu, vastab ta naerdes, et nagu arvata, on selleks otseloomulikult selle suve suurhitt „Despacito". Konkursi võit tuli üllatusena Konkursi, mille korraldajateks olid Publik, raadio Sky Plus, JBL ja Weekend Festival Baltic, kinni panemine tuli noorele diskorile ootamatult. „Võit tuli mulle muidugi üllatusena, kuna kõik finalistid olid väga head! Samas ma kogu aeg teadsin, et väärin seda võitu, kuna ma tõesti nägin vaeva,“ sõnab ta. Võit tähendab tema jaoks väga palju. „Tänu sellele avanesid minu jaoks paljud uksed ja sain tõestust sellele, et vaeva nähes ja endasse uskudes on kõik võimalik,“ on Kuldar-Kristjan õnnelik. Nii on ka pärast võitu aina rohkem tööpakkumisi ka suurematesse ööklubidesse, mis on ennast veel tõestava diskori jaoks oluline asi.