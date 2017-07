Täna Eestis kahepäevase visiidi lõpetanud Ameerika Ühendriikide asepresident Michael Pence kohtus pärastlõunal kaitseväe peastaabis Eesti kaitseväelaste ning siin teenivate NATO liitlasüksustega.

Kaitseväe juhataja kindral Riho Terrase sõnul toimub asepresident Pence'i visiit olulisel ajal ning näitab, et meie julgeolekumuresid võetakse tõsiselt. "Ma olen kindel, et NATO arutab meie piirkonna võimelünkasid ühiselt ja täiendamise osas jõutakse ühiste otsusteni. On selge, et julgeolek on tervik ja Balti riigid koos liitlastega peavad jõudma toimivate lahendusteni," lisas Terras.

Samuti said asepresident Pence, Eesti president Kersti Kaljulaid, Läti president Raimonds Vējonis ja Leedu president Dalia Grybauskaitė kaitseväe juhataja kindral Riho Terraselt ning NATO lahingugrupi ülemalt kolonelleitnant Andrew Ridlandilt kaitseväe peastaabi kindralite saalis ülevaate Eestisse paigutatud liitlasüksustest.