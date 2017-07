"Need olid meie Paide osakonna inimesed ja ütlesid, et nemad on kaks neljast Paide kuningast," selgitab Helme, lükates ümber Lembitu ja kuningriiklaste ideed.

Kuningate ja kuningriigi teemal pisut edasi unistades meenutab Helme esmalt minevikku. "Eesti ei ole kunagi olnud kuningriik. Eesti on küll olnud kuningriikide osa ja keisririigi osa," juhatab ta sisse mõtte luua Eesti vabariigist hoopis kuningriik.

"Meil tekiks üks põhimõtteline küsimus: kas me otsustame kutsuda endale kellegi, kes on kuninglikust perekonnast – mõni suurvürst, ertshertsog või muu kuningliku perekonna liige, kes nõustuks hakkama Eesti kuningaks – või me otsustame, et leiame kuninga oma rahva hulgast?" arutleb Helme.

Viimasel juhul tuleks Helme sõnul saada ajaloolisi printsiipe järgides õnnistus paavstilt või mõnelt teiselt tähtsalt kirikutegelaselt. "Kuningate puhul on alati olnud see uskumus, et kuningakroon on Jumala poolt antud," selgitab ta.

Helme sõnul tooks kuningriigiks saamise otsus kaasa Eestis paraja kaose, eriti poliitmaastikul. "Silmapilk tekiks eri parteid, kes ütleksid, et neil peab olema oma kuningas. Teised jälle ütlevad, et meie kuningal pole tuhandeaastast sugupuud, peame kutsuma ikka kuskilt kellegi, kes on kuningliku traditsiooniga seotud."

Kuigi valikuid on kaks, arvab Helme, et komistuskiviks saaks kuningriikluse traditsiooni puudumine. "Mul on teatud rojalistlikud sümpaatiad, aga Eesti puhul olen ma väga kriitiliselt meelestatud," jääb ta võimaluse suhtes skeptiliseks.

Möödunud aastal presidendiks pürginud Helme kuningaks ei kipu. "Kui keegi ütleb mulle, et hakka nüüd Eesti kuningaks…" Naerupahvak ilmestab idee utoopilisust ja katkestab Helme lause.

"Kuidas ma nüüd ütlen – see, mis on olnud ajaloos, see on ajaloos. Ei ole mõtet ka päris naeruväärsustega tegelema hakata. Ma arvan, et meil on suhteliselt hästi toimiv poliitiline süsteem Eestis," ütleb Helme.

Kuningriik koos lätlastega

Siiski nõustub Helme teoreetiliselt kuningriigi ideed arutama, hüpoteetiliselt ja ajaloolisest traditsioonist lähtudes.

"Kui nüüd teatud koefitsiendiga võtta, siis meil võiks olla Eestimaa hertsogiriik ja Kuramaa hertsogiriik ja miks mitte ka Liivimaast teha hertsogiriik," arutleb ta. "Nende valitsejaks oleks kahte rahvust ja ka teisi Eestis ja Lätis elavaid inimesi ühendav sümboolne võimufiguur nimega kuningas. Võib-olla me võime sellise mõttega mängida."