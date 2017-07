Kui kurg ei taha külla tulla, arvatakse enamasti, et naisel on midagi viga. Tegelikult võib paari viljatus olla mehepoolne probleem.

Millised on need viis tegurit, mis meeste viljakuse alla viivad?

1. Kuumus. Uurimused on näidanud, et sperma kvaliteedile on väga oluline see, et munandite temperatuur oleks madal. See on ka põhjus, miks loodus on need elundid ihust eemale loonud ja rippuma pannud.