Kes meist ei mäletaks, millise visa järjekindlusega püüdis Toivo teha teoks Eesti tehnikaspordi suurimat unistust — aidata oma pojal Marko Asmeril tõusta vormel 1 piloodiks. Tema rahakotile ja unistusele andis kahjuks põntsu 2009. aasta majanduslangus. Seejärel leidis ta endas nii palju jõudu, et hakkas laulma, võitis isegi Kuldse Plaadi ja on nüüd üks enimmüüdud artiste Eestis. Bravuuritar kutsus praegu edukalt metsaäri ajava ja vabal ajal kontserdituure tegeva Toivo Asmeri hommikusöögile Kadriorgu, Faehlmanni kohvikusse.

“Kahju, et Markol oli nüüd kaks pirakat korraga: purjuspäi autoroolis sõitmine ja abielulahutus,” tunneb tänavu 70 aasta juubelit tähistanud Toivo Asmer pojale kaasa ja tunnistab, et tema telefon on pärimistest punane. Samas tõdeb ta, et on oma poja kõige karmim kohtunik ega ürita tema tegusid välja vabandada.

Ma tänan juhust, et ma muusikuradadele üldse jõudsin. Retla koolis Oisus Järvamaal olid vennad Asmerid tuntud lõõtspillimängijad. See oli tol ajal ikka kõva värk, kui kaks venda koos mängisid. Aga kui pealinna sai tuldud, siis loomulikult tegime juba bände. Mängisime nii uutes kui ka vanades J. Tombi kultuuripaleedes.

Isetegevus oli tol ajal väga populaarne. Tänapäeval ei tohi lava lähedalegi minna, kui sa ikka väga kõva tegija ei ole, tol ajal tohtisid kõik minna ja läksid ka. Ja siis tuli saade „Klaver põõsas” ja oli aasta 94, kui mind kutsuti järsku ka poliitikasse.

Siis mul tuli esimene juubel ja mõtlesin, et teen õige endale ja teistele sünnipäevakingiks plaadi. See läks nagu kuumadele kividele. See on siiani läbi aegade enimmüüdud plaat Eestis, võib-olla ka terves maailmas (naerab).

Ega ainult muusikategemine leiba lauale too?

Praegu tegelen Timber ASis internetikeskkonnas raiemüügi enampakkumisega. Muusika on rohkem hobi, seda teen pärast tööd. Eesti Autospordi juhatuses olen ka veel tegev, sest sport on mul tugevalt südames. Korraldan ju Eesti kõige suuremat autospordivõistlust „Suur võidusõit”.

Kuidas sa seda kõike suudad? Kas poleks juba mõnusam diivanil pensionipõlve nautida?

Inimene peab ennast distsiplineerima. Minu elu käib kui kellavärk. Hilinemine mulle ei meeldi. Kui oma elu niiviisi sättida, et jõuad igale poole kokkulepitud ajaks, siis ei käi see üle jõu. Loomulikult meeldib mulle ka kodus olla, võiksin muretult pensionipõlve pidada, aga lihtsalt olemine mulle ei istu. Kui mul miskit teha pole, siis muutun kole närviliseks.

Oled tuntud inimene. Kas sulle läheb korda, mida teised sinust räägivad?

Üldjuhul mitte. Isegi internetikommentaarid mind ei loksuta. Tavaliselt ma neid ei loegi. Viimastel päevadel olen neid teatud põhjustel lugenud, aga mind nad ei kriibi. Minu arvates on need haiged inimesed, kellel on aega istuda internetis ja inkognito halvustavaid kommentaare kirjutada.

Viimastel päevadel on sinu telefon olnud ilmselt punane, sest kõik tahavad teada, mis on juhtunud poeg Markoga. Purjuspäi roolis, abielulahutus... Kas sina isana pead vastutama oma 33aastase poja tegude eest?

Jah, viimastel päevadel olen kõndinud justkui sütel. Marko on mulle öelnud, et sina ei pea minu eest pead tulle pistma, palun ära kommenteeri ajakirjanikele minuga seotud asju, olen täiskasvanud inimene. Kuid tunnen, et olen mingil määral vastutav oma täisealise poja eest. Ma tahan ju, et temal ja ta lastel hästi läheks. Kui temaga midagi juhtub, siis loomulikult tunnen südames torget, justkui oleksin ka mina midagi valesti teinud.

Alati, kui Markoga miskit ebameeldivat juhtub, arvavad paljud, et isa tormab appi ja silub kõik ära. Tegelikult olen kõige kõvem rusikas tema seljataga, kes vihaselt lajatab: mis sa, poiss, nüüd jälle tegid! Arvan, et ta peab oma tegude eest ise vastutama ja karistust kandma. Vahel isegi kaasa ütleb, et ära nüüd Markole nii kõvasti lajata.

Praegu on Markol väga raske. Et see pere nüüd niiviisi lahku läks... Lastest on kahju ja Markost ka. Olen ka enda näidete varal rääkinud, et lahutuses on ju kaks kaotajat. Millalgi teeb elu küll oma korrektiivid ja läheb jälle õigetesse rööbastesse, aga armid jäävad. Raudselt. Kahjuks lastele ka.

Kahju, et Markol oli nüüd kaks pirakat korraga: purjuspäi autoroolis olemine ja abielulahutus. Paljud küsisid, kas see joobes autojuhtimine oli kuidagi lahutusega seotud. Muidugi on seotud, ta on ju kurb. Aga see ei vabanda. Kahju ainult, et need internetikommentaarid nii jubedad on.

Siis korjatakse ka kõik vanad asjad jälle üles. Et Marko pole kunagi vormelit sõita osanudki. Tegelikult on ta spordis väga kõva tegija ja sõidab kindlasti veel. Ta on ju testisõitja ja väga hea ja kiire testisõitja. Ta teenib sellega praegugi raha. Küll ta ka oma isikliku elu jälle jutti saab. Ega kellegi elust jookse läbi ainult negatiivne joon. Õnneks on Markol üle terve maailma väga palju toredaid sõitjatest sõpru, kes teda toetavad. Õnneks pole nii, et kõik panevad ainult jalaga. Oli mis oli, asjast tuleb õppust võtta ja vapralt edasi minna.

ISA JA POEG: Toivo (vasakul) ja Marko Asmerit ühendab kirg vormeli vastu. "Tunnen, et olen mingil määral vastutav oma täisealise poja eest," kommenteerib Toivo poja hiljutist abielulahutust ja purjuspäi roolist tabamist. (Mati Hiis)

Kui kuulus inimene eksib, siis tahetakse sellest justkui näidispoomine teha. Kui tavainimene eksib, siis lüüakse käega. Öeldakse ju küll, et inimestel on vaja oma viha kellegi või millegi peale välja elada, et nad ei läheks tänavale kaklema, aga ei mõelda kunagi, et ka kuulsusel on lähedased, kes saavad haiget. Õelate kommentaaridega teete haiget ju tema emale, lastele, kaasale...

Internetikommentaarium ei kujunda ühiskondlikku arvamust. See on haigete inimeste mängumaa ja las nad seal siis tegutsevad. See näitab, kuidas neid on kasvatatud. Küll see karma nad ükskord kätte saab.

Ega sinugi elu pole olnud vaid lilledel tantsimine. Oled kolm korda abiellunud, sul on palju lapsi, oled töökohti vahetanud, ärides vahel õnnestunud, vahel puusse pannud ja taas fööniksina tuhast tõusnud.

Olen tõesti kolm korda abielus olnud ja olen mitu korda öelnud, et ega seda ei maksa eeskujuks võtta. Aga kui elu niiviisi läheb, siis ta läheb. Mul on tõesti tohutult suur pere, aga ma olen õnnelik, et saame kõik väga hästi läbi. Oma eksabikaasasid ma väga austan. Mul on ju nende kõigiga olnud väga ilusaid aegu.

Sul on nüüd kodus 20 aastat noorem naine ja kaks särtsakat tütart, Bianca Lily (13) ja Anna Mia (8). Teie kooselu Kristeliga on kestnud 17 aastat. Oled sa õnnelik?

Uskuge või mitte, aga meil pole abikaasaga olnud terve kooselu aja mitte ühtegi riidu. Ausalt! Isegi Marko ütleb, et selline abielu nagu minul ja Kristelil on, on harukordne ja et kuidas see võimalik on. Ütlen pojale, et näed, on ju võimalik!

Anna meilegi palun see imeretsept.

Eks Kristelgi elas enne minuga kohtumist pea kümme aastat koos ühe toreda härrasmehega ja sai sealt hea elukogemuse. Ja kui liita ka minu elukogemus kahest eelnevast abielust, siis saabki kokku ideaalse abielu. Vahel kui tahakski miskit teravamalt öelda, siis oskad juba sõnasabast kinni haarata ja ennast tagasi tõmmata. Ega mina ei viitsi vaielda. Ja Kristel pole ka terav. Ta on hästi malbe. Me ei hakka kunagi tülitsema pisiasja pärast. See on ikka väga hea ütelus, et sinu kodu on sinu kindlus. Minul on päriselt ka nii.

Kas ärimehe närviline ja muusiku kaootiline elu Kristelile vahel närvidele ei käi?

Kristel tegutseb minuga ühises puiduäris ja me moodustame väga tegusa tandemi. Ja mis trubaduuri ametisse puutub, siis õnneks ei käi ma mängimas pubides, kus artist pääseb lavale alles pärast südaööd ja mängib hommikuni. Meie teeme oma bändiga põhiliselt kontserte, suvetuure või jõulukontserte. Need algavad normaalsel kellaajal. Kell üksteist olen juba kodus armsa naisukese kaisus.

Pulmades mängimine ja käraka võtmine jäävad Vene aega. Aastal 2014 olin ma ju aasta meesartist. Müüsin enim plaate terves Eestis. Minu lugusid mängiti soovisaadetes kõige rohkem. Olen selle üle väga uhke! Kuigi üle Eesti toimub tohutult palju suvetuure, siis on õnneks inimesi, kellele just meie muusika väga korda läheb.

Sul on suur suvetuur „Soovikontsert” ukse ees, kus ja millal sind näha saab?

Tõepoolest liigume terve augustikuu koos Männiste Perebändi, Merle Lilje, Peeter Kaljuste ja Taniel Varesega mööda Eestimaa lavasid ringi kontserdituuriga „Soovikontsert". Luban, et igal kontserdil saab publik kuulda nii vanu kui ka uusi lugusid!