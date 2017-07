Filmitegija Ilmar Raag meenutab oma Facebooki leheküljel täna surnud Prantsuse näitlejannat Jeanne Moreaud. Moreau mängis Raagi edukas filmis "Eestlanna Pariisis", Raagi sõnul muutsid vestlused prantslannaga ka teda ennast paremaks.

“Täna ma kuulsin, et Jeanne Moreau on meie hulgast lahkunud. Enne “Eestlanna Pariisis” võtteid hoiatasid mõned Prantsuse filmitegijad, et Jeanne Moreau'd on võimatu juhtida. Temaga on võimalik ainult koostööd teha. See oli tõsi. Ta oli kuulus, targem ja vanem, kui mina olin ainult ambitisioonikas filmitegija. Tal olid oma isiklikud deemonid, millega kogu aeg võidelda, aga ta oli igal juhul võitleja," kirjutas Raag.

"Kuigi, meie võtete viimasel päeval tuli ta mu juurde, pani oma käe minu käe peale ja sositas: “Ma lasin sul vaeva näha, eks? Aga kõik on okei, sest kõik lõppes hästi.” See oli moment, mida ma iial ei unusta. Aitäh, Jeanne, selle ja kõikide teiste vestluste eest. Ehk sain minagi paremaks inimeseks," tõdes ta.