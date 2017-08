Politsei tänab kõiki tähelepanelikke inimesi, kes aitasid 13-aastast Helenit leida.

Politsei annab teada, et Helen on leitud ja temaga on kõik korras.

Helen lahkus oma kodust Õismäel 24. juulil. Helenil polnud kaasas mobiiltelefoni, mis raskendas tema otsinguid.