Sugababesi lauljatar Heidi Range paljastas ajakirja HELLO! Intervjuus, et ootab esiklast.

Briti poptäht abiellus eelmisel aastal Firenzes kinnisvaraärimees Alex Partakisega. “Lootsin kohe rasedaks jääda,” avameelitses 34aastane Heidi. “Aga jälle läks kuu aega mööda, tegin analüüsi ja harjusin juba, et vastus on negatiivne. Nii et positiivne vastus oli täielik šokk!”

Heidi usub, et jäi lapseootele just selsamal lihavõttenädalavahetusel, kui tema ja Alex olid oma uude majja kolinud. Nad olid seda kaks aastat renoveerinud. “Mul on tunne, et nii oligi määratud minema,” õhkab Heidi.