Hiiu vald ja tuuleenergia tootja Nelja Energia allkirjastasid täna koostöölepingu Eesti esimese meretuulepargi rajamiseks, hoolimata kohalike elanike vastumeelest. Nelja Energia juhatuse esimehe Martin Kruusi sõnul on tänane päev oluline verstapost Eesti esimese meretuulepargi saamisloos. "Nii Eesti kui Hiiumaa majandusel on siin palju võita ja äsja allkirjastatud koostööleping paneb selle võidu hiidlaste jaoks konkreetsetesse numbritesse ja tegevustesse," rääkis Kruus. Hiiu valla vallavanem Reili Rand nimetas lepingut Hiiumaale vajalikuks ja kasulikuks. "On väga tänuväärne, et üks energiaettevõte näeb oma tavapärase äritegevuse juures ka vajadust ja võimalust kogukonda tagasi panustada. Pikalt kestnud läbirääkimised pole meie jaoks alati olnud kerged, kuid täna võin julgelt kinnitada, et oleme tegutsenud Hiiumaa heaks," lisas Rand.

Tuulepargivastased otsisid abi tuulepargi rajamise vastu ka kohtust. Tuulepargivastase MTÜ Hiiu Tuul eestvedaja Inge Taltsi sõnul ei olnud kõiges järgitud Eesti riigi seadusi, Euroopa õiguse norme ega rahvusvahelisi kokkuleppeid. "Tegemata on vajalikud uuringud. Kehtestatud planeeringulahenduse järgi saab hakata rajama hiigelsuuri – Hiiumaast põhja poole on plaanis rajada 700–1100 MW, edelasse ca 1000 MW tuuleparke. Sellele on hiidlaste ja Hiiumaa sõprade selge vastuseis – 8000+ allkirja on olemas," ütles Talts mullu oktoobris Õhtulehele.

"Paljusid meist riivaks sellina arendus väga otseselt. Me oleme oma põhjendused kohtule esitanud."