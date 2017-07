„Stopp, aitäh!“ hüüab režissöör René Vilbre komöödiafilmi "Klassikokkutulek" teise osa võttel, kui purki võetakse stseeni sellest, kuidas peategelased kasiinos mängulaua taga istuvad. „Läks! Taust ka liikuma!“ kõlavad käsklused, mis kogu võttemeeskonna tööle panevad.

Henry Genka Kõrvits on riietatud Leopoldi kostüümi. Et kasiinosse püstitatud võtteplatsil on üksjagu palav, peab Genka vahepeal kostüümil pea eemaldama, et korralikult hingata saaks. Kogu asja eemalt jälgiva ajakirjaniku otsaesinegi leemendab ja prožektorite valguses, kus näitlejad istuvad, on temperatuur ilmselt veel kordades kõrgemgi. Peategelaste Ago Andersoni, Genka ja Mait Malmsteni kõrval on lauas koha sisse võtnud ka külalisesinejana rolli tegev Indrek Ojari. „See kaader on tehtud, me teeme nüüd siit Maidu suure plaani samast nurgast!“ hõikab võttegrupi assistent ja saadab kõik oma alguspositsioonidele. „Te olete ilusad ja toredad!“ motiveerib ta näitlejaid, kes juba kella kaheksast hommikul võttel olnud. Päev on pikk ja lõpp on planeeritud kella kaheksaks õhtul. Kokku teeb see 12 tundi intensiivset filmimist.

Inimesele, kes pole kunagi ühtki filmivõtet kõrvalt näinud, on see ilmselt üsna põnev vaatamine. Kui võiks arvata, et ruumi filmimiseks on maa ja ilm, siis tegelikult on näitlejad ja kaamerameeskond koha sisse võtnud üsna väikesel maalapil, kaamerad piidlevad neid igast suunast ja peade kohal liigub mikrofon, mis tegelaste jutu ka salve võtab. Režissöör Vilbre istub ekraani ees ja vaatab, kuidas kaamerapilt ekraanil välja näeb. Vahepeal tõuseb aga pausi ajal püsti ja ringutab kangeid jäsemeid elavaks. Näitlejatest endist pole vähem tähtsad ka taustategelased, kes baarileti ääres istuvad ja juttu ajavad. Just nii tekitataksegi mulje rahvarohkest kohast.

Vahepeal, kui tehakse duublit, kus Genkat kaadris pole, viskab ta hetkeks ühele diivanile pikali. „See kaader on tehtud, me kolime nüüd teisele poole lauda ja teeme Maidu ja Ago suuna!“ antakse vahepeal teada, mis edasi saab. Võib ju arvata, et näitlejate töö on lihtne ja igavene meelakkumine, kuid kaugel sellest. Jupikese, mis filmis kestab arvatavasti umbes 30 sekundit, üles võtmiseks läheb kõvasti rohkem, kui tund aega. Ikka igast nurgast ja mitu varianti, et oleks, mille hulgast hiljem valida.