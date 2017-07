Kõige kiiremini andis teise osa filmimisel oma jah-sõna Ago Anderson. „Ma olen elus ka selline kiire „jah-i“ mees,“ sõnab Ago. „Mul läks, jah, kõige kauem. Ma ikka tükk aega mõtlesin, kas seda on vaja ja äkki pole. Ma polnud stsenaariumit ka lugenud ja olen muidu ka üsna busy mees,“ tunnistab Genka.

Olgu, kuidas on – võtted käivad ja kõik mehed on taas paadis. Unustamatust klassikokkutulekust on möödas kaks aastat ning kolme sõbra elus puhuvad uued tuuled. Kuum rokkstaar Toomas, keda Genka kehastab, on otsustanud naise võtta. „Mu tegelane on saanud natuke küpsemaks või täiskasvanumaks,“ sõnab räppar. Mait Malmsten ütleb, et tema tegelaskuju Mart teeb endiselt natuke sporti ja elab õnnelikku pereelu. Ago Andersoni karakter Andres on aga otsustanud hakata põhimõtteliseks poissmeheks ja naissoole sõja kuulutanud. „Minu tegelane on habeme ära ajanud ja filmitiim käskis mul kaalus juurde võtta,“ lisab Anderson.

Esimese „Klassikokkutuleku“ edu tuli meestele üllatusena. Ago ütleb, et nad ei tea ka praegu, kas teisest osast samasugune hitt tuleb. „Loodame südamest ja anname endast parima, et tuleks.“ Malmsten lisab, et positiivne ja rõõmus tagasiside oli temalegi üllatus. „Inimesed olid pärast kinost tulekut kuidagi õnnelikud. See andis julguse ka teist osa teha.“ Genka aga usub, et selliste rahvamasside kinnominekut ei oodanud ükski tiimiliige.

Vaata videost, mis tunnetega mehed end esimeses osas ise vaatasid ning milline on olnud kõige naljakam stseen järje filmimisel.