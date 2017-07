„Mul isiklikult on väga tore näha naisi kleitides. Kui enamik naispoliitikuid armastab kostüüme kanda, et mõjuda veidi teistmoodi, siis Kersti Kaljulaidi puhul on tore, et ta armastab kleite kanda,“ räägib Järvsoo.

Kersti Kaljulaid ja Mike Pence Kadriorus (RAIGO PAJULA / VPK)

„See oli kõige nimekam ja tähtsam visiit üldse, mis Kaljulaidi ametiaja jooksul on olnud – väga tore näha, et ta on iseendaks jäänud,“ ütleb moekunstnik lisaks.

Midagi muuta poleks vaja

„Kuna antud juhul olid rinnaesisel juba kaunistused olemas nende voltide puhul, siis ei olekski olnud vaja midagi lisada,“ arvab Järvsoo. „Lihtne ja igati sobilik kleidivalik.“