Möödunud nädalal kuulutati, et järgmise aasta Eurovisioni lauluvõistlus toimub Lissabonis. Valikus oli veel neli linna - Braga, Gondomar, Guimarães ja Santa Maria da Feira.

Töö järgmise aasta Eurovisioniga algab samal sekundil, kui üks riik võistluse võidab. Kui tänavu Portugalile võidu toonud Salvador Sobral Kiievis pressikonverentsi andis, sai Portugali rahvustelevisioon RTP juba esimesed juhised, kuidas võistluse korraldamisega algust teha, vahendab eurovision.tv.

Esimene asi, mis pikas ja raskes protsessis tehakse, on korraldustiimi kokku panemine ja võõrustajalinna valimine. Peaprodutsent Jon Ola Sand sõnab, et võõrustajalinna valimine on üks olulisemaid otsuseid. "Kõik tuleb üksipulgi läbi arutada ja see ei tähenda, et istud linna esindajaga korra või kaks maha. Kõik tuleb viimse detailini läbi rääkida."