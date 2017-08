Kuivšampoonid on turul olnud juba pikemat aega, kuid võidukäiku on see toode alustanud alles viimastel aastatel.

Hommikul tööle minnes on kiire ega jõua pead pesta, ees ootab kiire kohtumine või koosolek, kuid juuksed on mustad, mida teha? Pole probleemi! Kiire ja mugav lahendus sellele on kuivšampoon.

Kuivšampoonid imavad juustel oleva liigse rasu ja seetõttu ei näe juuksed enam rasvased välja. Kuivšampoone võib olla mitmes olekus, kuid kõige sagedamini esinevad nad kas puudrite või aerosoolidena. Need sisaldavad savi, tärklist, ränidioksiidi, talki ja mitmeid teisi koostisosi, millel on hea imamisvõime.

Miks on kuivšampoonid head?

Esiteks on sellised šampoonid ideaalsed neile, kelle juuksed muutuvad kergesti kuivaks, kuid peanahk on rasune. Kuivšampoon annab võimaluse kuivi juukseotsi mitte traumeerida. Samuti sobib see neile, kes kasutavad tihti juuksesirgendajaid või tange ehk kuumjuuksetöötlust. Pidev kuumtöötlus võib juustelt eemaldada lipiidkihi, mis tagab nende kaitse. Kuivšampoon võimaldab kanda ka ühte kuumtöötluse abil tehtud soengut kauem, sest juukseid ei pea vahepeal märjaks tegema.

Miks on kuivšampoonid halvad?

Mõnikord sisaldavad aerosooli kujul olevad kuivšampoonid denatureeritud alkoholi. Alati ei pruugi see olla probleemiks, sest lisatud on ka õlisid ja niisutajaid, mis aitavad neutraliseerida alkoholi liigselt kuivatavat mõju. Kui niisutajaid ei ole lisatud, võib šampoon aga juukseid kuivatada. Iluspetsialist Reet Härmat rõhutab, et kui sul tekib mõte kasutada kuivšampooni kolmandat korda, siis on sul aeg minna duši alla juukseid pesema.

Reeda sõnul sobivad kuivšampoonid pea kõigile ja nad aitavad vältida sagedase pesemisega kaasnevat juuste ja naha kuivust ning loomuliku kaitsekihi eemaldamist. Kuivšampoon imeb juustelt liigse rasu ja võimaldab niimoodi vältida nn rasvaseid juukseid, kuid ta ei puhasta juukseid nii nagu teeb seda märgšampoonid. Ainus negatiivne mõju juustele, mida kuivšampoon võib tekitada, on liigne kuivus, kuid seda ainult juhul, kui šampoon sisaldab alkoholi ja ei ole lisatud niisutajaid.

Kuidas kuivšampooni kasutada?

Enne iga kasutamist raputa pudelit korralikult, see aitab vältida juuksejuurtel heledamaks muutumist.

Pihusta umbes 30 cm kauguselt juuksejuurtele.

Mudi juuksejuuri õrnalt, masseerides nii pulber ühtlaselt juustesse.

Lase mõni minuti toimida.

Harja juuksed läbi peenikese kammiga ja sea soengusse.