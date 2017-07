„Ma ei osanud midagi karta, sest me oleme ka varem erinevates teemaparkides käinud,“ ütles Tuuli. Kuid kahtlused lastefestivali atraktsioonide ohutuses tekkisid tal peaaegu kohe. „Batuutide juures ringi vaadates nägin, et need vajusid kokku ning teised lapsevanemad tormasid õhust tühjaks jooksvatesesse batuudisesse kinni jäänud lapsi päästma,“ kirjeldas Tuuli.

Tallinnast pärit kolme lapse ema Tuuli sõitis perega nädalavahetuseks Lõuna-Eestisse puhkama. Samal ajal oli Võru linnas ka lastefestival, kus perekond lootis veeta toreda laupäeva. „Olime kuulnud, et Võru on hästi tore pisike linnake,“ sõnas pereema. Päevased kontserdid kuulatud, läks Tuuli koos nelja- ja kuueaastase tütre ning kaheaastase pojaga atraktsioonidealale – karussellid on ju laste lemmikud.

Ta lisas, et eriti suures šokis olid nende laste vanemad, kes õudustemajaks tehtud batuudile kinni jäid. Ka lapsed kartsid ja lahistasid nutta. „Batuudid läksid aga minuti-kahe jooksul jälle ilusti õhku täis,“ lisas naine. Seetõttu järeldas Tuuli, et tegemist oli lihtsalt ühekordse juhtumiga.

Naine otsustas lasta tütred sõitma ringiratast käivale kiikudega karussellile. „See on kõige klassikalisem karussell ja mu lapsed on ka varem taolisel sõitnud.“ Karussell hakkas keerlema ja Tuuli vaatas koos vankris istunud pisipojaga tütarde lustihetkeid rõõmsalt pealt. Ta lehvitas lastele ja plaanis nende lõbusõitu ka filmida, kui järsku voolukatkestus karusselli peatas.

„Kiigud hakkasid lihtsalt edasi-tagasi loperdama ja peagi käis kõva purakas ning kiiged lendasid risti-rästi täishooga laiali ja siis suure kolksuga keskele kokku vastu rauast konstruktsiooni. Lapsed hakkasid karjuma ja nutma. Ma pole selle hetke pärast kaks ööd magada saanud,“ rääkis Tuuli, et ta oli juhtunust vapustatud.

Pereema sõnul tormasid emad-isad karusselli juurde, et oma nutvad lapsed kiikudelt maha võtta. „Ka mina läksin ja vabastasin oma lapsed. Üks mu tütar nuttis ja ütles, et ta sai jalale haiget. Ma võtsin ta sülle ja lohutasin. Vaatasin veel ta jala üle, kuskilt katki ega paistes ei olnud, aga valu tegi see ikkagi.“

Kiirabi kutsumist ei pidanud Tuuli sel hetkel vajalikuks. „Täna, rahulikult mõeldes, oleks pidanud kutsuma kohe kiirabi ja politsei. Arvestama peab alati sellega, et sellise suure löögi järel võisid lapsed saada sisemisi vigastusi, kuid seal viibinud instruktor ja veel paar inimest tema ümber käitusid kaugel sellest, mis on professionaalsus.“

Päeva viimane karussellisõit lõppes valu ja nutuga

Tuuli sõnul ei viibinud õnnetuse hetkel kedagi ka karusselli juhtpuldis. „Ma olin sellest asjast täielikult šokis ja ei osanud midagi teha. Ülejäänud inimesed läksid karusselli juurest üsna kiiresti minema, aga mina jäin, et kelleltki selgitust küsida.“

Tuuli rääkis instruktoriga, kes oli talle selgitanud, et õnnetus juhtus voolukatkestuse tõttu. „Instruktor ütles, et elektrikatekstusi on terve päeva vältel olnud, kuid karussellini jõudis see esmakordselt. Uurisin, kas kedagi on kutsutud atraktsioonide ohutust kontrollima, kuid konkreetset vastust ei saanud. Selle asemel pakuti mulle festivalipassi ja pileteid teistele karussellidele.“

Tuuli palus kohale kutsuda korraldaja Kristi Valsi, kuid ta oli enda sõnul nii endast väljas, et mingit adekvaatset vestlust ta Valsiga arendada ei suutnud. Ka pidi ta samal ajal tegelema oma kolme lapsega. Küll oli Tuuli nõudnud, et atraktsioonide ala kinni pandaks, aga batuudid ja teised karussellid olid töös kuni festivalipäeva lõpuni. „Mul ei jäänud muud üle kui leppida sellega, et see oli õnnelik õnnetus. Mõtlesin, et okei, see juhtus ühe korra ja nüüd on kõik. Aga kui kuulsin tuttavatelt, et ka pühapäevasel festivalipäeval vajusid batuudid kokku ja lapsi jäi batuutide alla kinni, siis see on täiesti mõistmatu.“

Tuuli sõnul kujutas riski ka festivalialal ringi vuranud rong, mille teelt pidi ta kahel korral oma lapsi ära tõmbama. „Ka teised vanemad pidid kogu aeg veenduma, et lapsed rongi ette ei jääks.“

Koos Tuuli tütardega olid kiigukarusellil ka oma pisiperega festivalil käinud Evelini pojad. Tema kuueaastase põnni jalg jäi pärast voolukatkestust kiigu ja rauast konstruktsiooni vahele. Pisem laps viga ei saanud.

„Eilse õhtu veetis ta rahulikult istudes, hoidis külma peal. Täna on jalg sinine ja paistes, aga ei sega kõndimist,“ kirjeldas kolme poja ema Evelin. “Lapsevanematena oleme šokeeritud, et sellise asi üldse juhtuda sai – vool oli ju kadunud ennegi, miks karussell üldse veel töötas? Lastele mõeldud üritusel tuleks turvalisus- ja ohutusnõuded esmajärjekorras üle vaadata ja neid ka järgida,“ märkis pereema.

Evelini sõnul võttis temaga täna ühendust ka politsei ja uuris, kas naine tahab avaldust teha. Praegu Evelin veel asja politseisse ei andnud. “See oli mulle ikka päris suur šokk. Laps tahtis sõbrannaga teha veel viimase sõidu enne koju minekut...“

Ka Evelini ärritab kõige rohkem see, et kuigi voolukatkestused toimusid terve päeva vältel ja korraldajad nägid, et batuudid vajuvad aeg-ajalt õhust tühjaks, ei pandud atraktsioonide ala kinni. „Vanemad pidid ju pidevalt oma lapsi batuutide juurest otsima, sest nad olid sinna alla kinni jäänud. Tuttavatega rääkides kuulsin, et samal probleemil lasti jätkuda ka pühapäeval.“Murest murtud Evelin ja Tuuli kirjutasid oma õudsetest kogemustest ka Facebookis. Postituse kommentaariumis võtsid sõna ka teised emad.

„Ka minu kaks last olid eile batuudi peal kui vool katkes ja batuut lihtsalt kokku vajus. See, mis seal toimuma hakkas, oli päris hirmus – emad jooksid oma lapsi päästma,“ kirjeldas üks ema. “Mina sain šoki kui mu laps oli kokkuvajuva batuudi sees. Viskasin asjad maha ja karjudes otsisin seest last,“ jagas oma kogemust pereema Liia.

Korraldajad vabandavad

Lastefestivali projektijuht Kristi Vals sõnas, et on kahetsusväärne, et selline asi juhtus ja palus tekkinud olukorra pärast vabandust. „Kindlasti teeme järgmiseks korraks omad järeldused. Kohe, kui selgus, et atraktsioonide pargis on voolukatkestus, sekkusime kiirelt ning ettevõtja lubas probleemi ka koheselt likvideerida ja kinnitas, et suudab jätkata kvaliteetset teenuse pakkumist,“ rääkis Vals.

„Kvaliteetsed atraktsioonid, vooluga varustamine ja turvalisuse tagamine sellel alal oli Batuudijussi OÜ lepingujärgne kohustus. Nüüd on selgunud kriitiline koht ja oskame sellele ka edaspidi tähelepanu pöörata,“ lisas ta.