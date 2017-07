Kaksikud Lihtne on olla pealiskaudne. Inimestega on hea suhelda, kui neile naeratada, viisakas olla ja toredasti juttu teha. Ent probleeme ei saa nii lahendada.

Kaalud Vastutuse võtmist või suurt töökoormust ei ole mõtet karta. Anna endale aru, et edu saavutamiseks on vaja tahtejõudu, samuti on tähtsad teadmised ja kogemused.