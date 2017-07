Nüüd sai naine rolli seriaalis “Top of the Lake", mille üle ta väga õnnelik on.

“Ma ei tea, kuidas see juhtus, sest see ei olnud läbi mõeldud - see (roll) anti lihtsalt mulle. Ma kummardan ja olen väga õnnelik,” rääkis ta.

Kidmani sõnul on ta televisiooni tulemise üle õnnelik ka seetõttu, et just tele on koht, kus häid rolle praegu saada on. Lisaks arvestab televisioon Kidmani sõnul palju rohkem naistega kui filmitööstus.

“Mulle nii meeldib, et kahes seriaalis, milles viimati kaasa lõin, olen olnud esirinnas koos naistega. Kas midagi on muutumas? Ma tean, et ma ei istu tipus koos meestega. See tähendab, et rollid on siin, televisioonis ning see on väga põnev,” rääkis näitlejanna.

Lisaks Kidmanile on aina rohkem televisioonist hakanud vaimustuma ka Naomi Watts, kelle sõnul on tele paljutõotav meedium, kus töötada.