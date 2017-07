Tähelepanu, ökofännid ja ausate talutoodete austajad! Väga laia valikuga ehtne talupood koos väikese jäätisekohviku nurgaga on nüüd avatud!

Poe nimi pole juhuslikult valitud. Faehlmanni tänaval asuva Mahlaveski Talupoe pidajad teevad ise erinevaid mahlu, keediseid ja tervislikke marjakrõpse. Isikliku lähenemisega ja suurepärase pühendumisega poepidajad pakuvad laia tootevalikut. Värske liha hankimine ei ole enam probleem, sest Mahlaveski Talupood pakub kana, vutti, jänest, parti, ulukilihatooteid, veist, lammast, siga, maheliha ja mitte maheliha. Ka piima- ja kalatoodete valik on uhke. Eriliseks hitiks on erinevad kitsepiimatooted. Kala tuleb poodi nii Võrtsjärvest kui ka Peipsi äärest. Värsked koogid, leivad ja saiad erinevatelt Eesti tootjatelt ootavad küpsetiste sõpru.

Poes on ka väike kohvikupool, kus pakutakse isetehtud marjajäätist ning kohvi ja kooki. Sügisel plaanivad poe peremehed hakata pakkuma ka mahetoodetest valmistatud hommikusööke.

Põnev on veel see, et lisaks rikkalikule toiduvalikule, saab poest soetada ka käsitööd ja keraamikat. Nii et kui tahad kolleegi, kallimat või sõpra üllatada kingipakiga, siis Mahlaveski Talupood komplekteerib selle vastavalt su soovile. Päris põnev, kui küpsiste, kitsejuustu ning muu hea ja parema kõrval on ka käsitsi valmistatud meene.

Inimliku ja sooja suhtumisega koht on sündinud. Mine ja maitse!

