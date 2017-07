Liha & Tapas on kodumaine pereäri, mille eesmärgiks on pakkuda värskeid lihatooteid ja aperatiive Eestist ning tervest maailmast. Poodides pakutakse liha, sinki, vorsti ja ka hõrke mereande. Liha & Tapas on ehe näide kvaliteetsest, taskukohase hinnaga Eesti toidust.

Rocca Al Mare keskuse esinduskaupluses asuva lihapoe põhirõhk on pakkuda uusi ja huvitavaid maitseelamusi. Valikus on mitmekülgsed toiduained nii kodumaistelt tootjatelt kui ka parimad palad Itaalia ja Hispaania köögist. Tänu pidevalt täienevale tootevalikule võib Liha & Tapas poodidest leida alati põnevaid uudistooteid.

Õhtulehe toimetusse saadeti võrratu vaagen hõrgutistega, mis pärineb Liha & Tapas ning Juustukuningate ühispoest Balti Jaama Turul. Asusime õhinaga degusteerima. Tulemused on siin:

- Vaagen on suur ja isuäratav, täis ülikvaliteetseid lihatooteid ja juustu. Sellise vaagna võiks endale tellida ka kõige peenemale üritusele. Näiteks juubelile või pulma, aga miks mitte ka romantilisele kohtinguõhtule kaaslasega.

- Valik on väga lai! Leidub midagi igale maitsele. Osad road sobivad hästi valge veini austajatele, teised jälle punase veini nautijatele.

- Tõeline salaami! Kõik maitsed täpselt paigas. Puhtad maitsenüansid. Siiski pole tegemist kerge snäkiga, pigem tummisema suutäiega.

- Kuivatatud vorstil on hea järelmaitse. Üsna sitke suupiste, mida on mõnus vahepalaks järada. Maitse on mahedalt soolane. Kindlasti üks lemmikuid siin vaagnal. Mulle üldiselt seda tüüpi vorst väga ei maitse, aga selle toote puhul saan aru, et tegemist on puhta kvaliteediga.

- Salchivon anchente sobib väga hästi veini kõrvale. Parajalt maitsestatud. Mu mees toob seda tüüpi toodet kogu aeg koju, see on tema suur lemmik. Liha & Tapas salchivon anchente on minu meelest kõige maitsvam versioon sellest roast.

(Pildil vasakul on väike kandik ja paremal suur kandik.)

- Spianata piccante on minu suur lemmik! Vürtsikust on piisavalt palju, suu jääb pärast kergelt õhetama ja just see mulle meeldibki. Mõnus ja piprane vorst, sobiks hästi mõne kastmega.

- Crudo sink maitseb nagu Itaalia! Tahaks selle kodus tehtud pitsa peale panna. Minu poolt saab Crudo sink vaagnal esimese koha.

- Koriandri ja lambaläätse kitsejuust on omapärase maitse ja värvusega. Järelmaitse on ülihea, tummine. Toekas suutäis. Mõnusa tekstuuriga, meeldib ka juustu välimus.

- Murujuustu kohta kasutaksin sõna „superluks“! Kohe tunda, et õnnelike lehmakeste toodang. Parajalt soolane, minu meelest sobib hästi ka leiva peale.

- Hõrk ja hapuka maitsega granaatõunamoos sobib ideaalselt singi ja juustuga, mis vaagnal pakuti.

- Päikesekuivatatud tomatid on niii mahlased! Mõnusalt vürtsika maitsega. Ideaalseks lisandiks hommikupudrule. Aga tegelikult sööks neid ka iseseisva söögina, mitte ainult lisandina. Lausa sulavad suus.

- Maru head oliivid „ Vanaema saladus“. Väga naturaalse ja puhta maitsega! Kavala ja väga tabava nimega toode. See hetk, kui vanaema toob salakapist lagedale õhtu kõige maitsvama roa.

