Reisile minnes juhtub ikka, et lennujaama turvakontrolli läbides, lennukile minnes või sealt tulles ununeb mõni ese turvakasti või istmele alustades telefonidest ja sülearvutitest, lõpetades lemmikloomade ja köögikaaludega.

“Esemed, mille väärtus on hinnanguliselt üle 50 euro, antakse üle politsei- ja piirivalveametile,” ütleb Tallinna Lennart Meri lennujaama piiripunkti juht Raavo Järva. Sellised asjad on tavaliselt elektroonika ja dokumendid. Viimase seitsme kuu jooksul on piiriametnike kätte sattunud ligikaudu 500 lennujaama unustatud eset, millest üks huvitavamaid on köögikaal. Turvaruumis lauale seatud asjade seas on mitu telefoni ja e-lugerit, silma torkavad ka kõrvaklapid. Ametnike sõnul ei tule veidraid leide just tihti ette, sest reisile minnes teatakse, mida kaasa võib võtta ja mida mitte. Kui kaotsi läheb väärtuslik ese ja see leitakse, teeb politsei- ja piirivalveamet kõik, et omanik üles leida.

Lennujaama avalike- ja välissuhete juhi Priit Koffi sõnul unustatakse palju käekellasid, sõrmuseid, prille, päikeseprille, riideid, eriti püksirihmasid. „Vihmasemal perioodil on palju vihmavarjusid, talvel mütse ja kindaid. Võrdlemisi palju unustatakse ka võtmeid,” räägib Koff. Lennujaama kaotatud ja leitud asjade punkti töötajal meenub juhtum, mil Norrast naasnud reisija kohver läks kaduma, kuid leiti hiljem üles. Kaks päeva hiljem tuli omanik sellele järele. “Kui läksime seda laoruumist võtma, tõusis üle pea talumatu hais. Tuli välja, et reisijal oli kohvris külmutatud kala ja see oli ära sulanud,” meenutab töötaja. “Katsime kohvri kilega, et haisu leevendada, aga omanik viskas kohvri koos sisuga lõpuks ikkagi minema - seda haisu ei oleks riietelt maha saanud.” Reisilt naastes on unustatud ka lemmikloomasid. Tavaliselt tuleb reisijal siiski meelde, et lemmik on maha jäänud ja loom saab kiirelt omanikule tagastatud.