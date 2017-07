Hiljuti sündisid Roelast pärit perel nelikud tüdrukud. Preilide vastu on huvi üles näidanud ka mitmed poliitikud.

9. juulil sündisid Roelast pärit perele nelikud tüdrukud: Loore, Luise, Leene ja Lagle.

Vinni vallavanem Rauno Võrno ütleb, et nelikute sünni puhul on tüdrukute vastu huvi tundunud ja õnnitlusi jaganud mitmed poliitikud. Vallavanem tunnistab, et õnnitlejate seas on ka peaminister Jüri Ratas.