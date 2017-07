A post shared by Gordon Ramsay (@gordongram) on Jul 29, 2017 at 9:34pm PDT

Teine arvas, et ehk on mesilane meest näost nõelanud. “Midagi on siin tõsiselt viltu,” kommenteeriti pildi all.

Ramsay on varasemalt tunnistanud, et on käinud oma välimuse parandamiseks ka noa all. Ta otsus tuli sellest, et ta ärkas ühel hommikul üles ja ta tütar üritas ta kortsude vahele münte toppida.

USAs töötamise ajal küsis üks grimeerija kokalt, kas ta on autoõnnetusse sattunud. See oli viimane piisk karikasse ning mees otsustas oma näoga midagi ette võtta. Niisiis lasi ta kortsude vähendamiseks teha laserravi.

Kuigi mees lubas, et rohkem ta plastilise kirurgiaga tegemist ei tee, arvasid mõned Ramsay fännid ka veidra Instagrami pildi all, et ehk on mees taas end lõigata lasknud.