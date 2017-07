Legendaarse Tallinna Moemaja 60. sünniaastapäeva puhuks on muuseumi trepigaleriis eksponeeritud Anu Hindi valik 1980. aastatel Tallinna Moemajas töötanud ja praegu aktiivselt tegutsevate moekunstnike loomingust.

Ekspositsiooni on kaasatud Tallinna Moemaja rõivamudeleid nii Eesti Rahva Muuseumi, kui ka Eesti Ajaloomuuseumi kogudest ja kunstnike vastvalminud rõivakomplekte. Vana ja uut liitma on valitud rahvuslik käsitluslaad, mis ühendab selle põlvkonna kunstnike loomingut nii moemaja aegadel kui ka hilisemas vabaloomingus. Väljapanekut täiendavad moekunstnike isiklikud meenutused ja tööjoonised moemaja päevilt.

Näituse "Moemajaga ja Moemajata" avamine ETDM-is (Viktor Burkivski)

„Aegadest ja riigikorrast olenemata on Eesti kunstnikele omased stiilielemendid aegumatud – nutikus, maitsekus, põhjamaisus ja praktilisus, mis on aimatavad ka rahvuslikus moes. Rahvuslik stiil eristab meid teistest, meie omapära ja aegumatud maitse-eelistused on jäädvustatud just selles stiilis,” kirjeldab näituse fookust Anu Hint. Tallinna Moemajas valmistati kaks korda aastas rahvuslik kollektsioon, mis oli alati väärikas väljakutse peakunstniku poolt välja valitud kunstnikele. Juhtnööre ei antud, teema käsitlemiseks jäi autorile loominguline vabadus.