Player on tegutsemisaastate jooksul andnud välja kuus albumit ning tuuritanud USAs, Kanadas, Euroopas ja Austraalias. 2000. aastal andis Ronn Moss välja oma esimese sooloalbumi "I’mYour Man", mis osutus väga populaarseks. 2005. aastal ilmus teine album "Uncovered", mis sisaldas ka hittlugu "It’s All About You".

Ainsal kontserdil Balti riikides saab kuulda nii Playeri kui ka Ronn Mossi laule. Esitusele tulevad sellised hitid nagu "Baby Come Back", "This Time I'm In It for Love" ja "I’m Your Man".