Sa magad ja magad, unistad ja unistad ning ootad, et keegi sind päästaks, just nagu muinasjutus või kangelaslugudes. Jäta meelde − sa magad, see on uni. Nüüd on õige hetk teha vahet unenäo (mis ei saa iial reaalsuseks) ning päris elu (mille eest põgeneda üritad) vahel ning mitte matta enda pead liiva alla.

Sind saadab nädala jagu väike narr, kes aitab sind vabastada piiravast või tahtmatust olukorrast. On see kerge? Ei. Kas saad põgeneda? Ei. Mõtle järele, millest sul on vaja vabaneda, kuid pea meeles, et see otsus ei sünni kaotusvaluta.

KAKSIKUD

Ole ettevaatlik, sest soovid võivad just nüüd täituda! Soovi taga on motivatsioon, seega mõtle enne kordi läbi, kas see, mida tahad, on ikka see, mida südames soovid? Langeta õiglane valik ning sind ootab positiivne tulem ka päris elus, mitte üksnes illusioonides.

VÄHK

Esile kerkivad paarisuhted, kus üks tahaks karjuda "stopp" ja teine "edasi". Üks soovib teha kooki, teine süüa kooki. Sõnaga, kaks inimest või isegi antud olukord võib pealtnäha paista igati lõpusirgel või hukas. Seisad dilemma ees. Küll aga pead meeles pidama, et mündil on ka teine pool, millest oled mööda vaadanud. See ei ole tervislik!

LÕVI

Energiat peaks nüüd jaguma, seega tee ära kõik, mille oled pannud ootele. Õpi end ja oma oskusi rohkem usaldama ning ära kahtle. Mitte miski peale sinu enda ei hoia sind tagasi. Naisi ootab ees kohtumine mehise mehega, kellest võib saada kaaslane kauaks.

NEITSI

Maailm on täis inimesi, kes üritavad sulle selgeks teha, et just nende kogetu, müüdu, öeldu või tehtu on see, mida sa nii meeleheitlikult vajad oma pattude lunastamiseks, heaoluks, hingerahuks või milleks kõigeks veel. Ja sina sealjuures imestad nende juttu kuulates, kuidas said küll seni kõige selleta elada. Jäta meelde, et rahulolu on saavutatav, ent seda ei saa iial raha eest. On aeg erinevusest aru saada.

KAALUD

Küsimuse all on töösuhted, eriti meeskonnas töötamine. Edu ootab sind juhul, kui oled valmis "mängima meeskonnamängu". Kui tahad üksi edasi minna, võivad sind oodata tagasilöögid. Armastuses on keegi sulle küll silma peale pannud, ent kuna ta ei ole endas veel kindel, ootab ta pigem, et tegutseksid ise.

SKORPION

Elus tekib teinekord iidoleid, keda meile meeldib vaadata ja järgida. Karisma abil suudavad nad sind tegutsema panna justkui vilepillipuhuja, kelle järel hiired vudivad. Oled uskuma jäänud kellegi ilusaid sõnu, ent sõnade taga on üksnes soe õhk. Kas sul on võimalus end vabaks rabeleda? Ei, enne kui targemaks saad, pead üksjagu seda õhku taluma ja tarbima, et järgmisel korral oskaksid olukorda vältida.

AMBUR

Suur segadus − kes pillas maha kohvitassi, kuidas kõik asjad ununevad, miks saatsid meili valele isikule jne. Sinu elus toimetab hetkel väike kratt, kes seab sulle teele väikseid lõkse ja takistusi. Miks? Pead õppima lendama, end vabaks laskma. Mida vabam suudad enda tegemistes ja mõtlemises olla, seda vähem saab kratt jõudu tegutsemiseks.

KALJUKITS

Miskipärast oled vastu muutustele, isegi väikestele, ent nüüd pead selleks valmis olema − alanud nädal toob sinu ellu ühe sündmuse, mille tagajärg avab uusi uksi. Sinu ülesanne on neist sisse astuda. Suhetes võid seista mitme valiku ees, kuid sel korral usalda pigem mõistust kui südant.

VEEVALAJA

Ühe jalaga seisad jätkuvalt minevikus, kuid sel nädalal on viimane aeg ka see kinganina tuleviku poole pöörata. Usu sellesse, et sind ootavad ees uued võimalused ning ära klammerdu olnusse. Võimalik, et keegi sinu minevikust näitab end näole. Pead otsustama, kas soovid temaga suhted soojendada või mitte.

KALAD