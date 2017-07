Kolonel Cody L. Zilhaver avaldas oma mõtted Eesti ja Ameerika ning NATO suhete kohta veebiküljel smallwarsjournal.com, kus teatas, et „ameeriklaste otsene investeerimine Eesti militaartaristusse koos vägede saatmisega ei ole sobilik vahend positiivselt mõjutada venekeelset elanikkonda Eestis, kes on positsioonil, millelt nad saavad kontrollida Eesti poliitilist tulevikku“.

Endise luurekoordinaatori, praeguse riigikogu liikme Eerik-Niiles Krossi sõnul on Zilhaver avaldanud ka kirjutise „Eesti venelased: ofensiivse strukturaalse realismi juhtumiuuring", mida Krossi hinnangul oleks uuringuks küll palju nimetada, kuid järeldus on seal umbes sama, mis tema USA poliitikasoovituste artiklis: Venemaa võib Eesti venelasi poliitiliselt mõjutada ja see on ohtlik.