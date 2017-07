„Kõik iivelduseta päevad enne iga järgmist keemiaravi tuletasid meelde, et normaalne elu on veel olemas ja võimalik. See andis jõudu,“ räägib vähi tõttu mõlemad rinnad kaotanud, nüüd juba lootusrikkalt homsesse päeva vaatav naine oma läbielamistest.

“See on vähk!“ teatas radioloog Ruthile reipal häälel, justkui oleks kuulutanud talle rõõmsat uudist rasedusest, mida naine oli koos abikaasaga kolmel viimasel aastal üritanud.

„Olin jõudnud pärast kolmetunnist ukse taga ootamist erakorralise patsiendina rinnakabinetist radioloogini, kes tegi oma konveieritööd. Sulgesin silmad ja edasisest biopsiaprotseduurist väga palju ei mäleta. Nutsin ja nutsin. Lahkusin kabinetist nagu porgand sülditarrendis. Kõik oli kauge ja mõttetu. Peas kumisesid vaid need kolm sõna – teil on vähk,“ meenutab 41aastane BRCA1 geeniveaga Ruth tema elu muutnud päeva eelmise aasta augusti lõpus. Sama geeniviga oli tema perekonda juba varem halbu uudised toonud. Ta ei olnud kunagi ette kujutanud, et ühel päeval võiks keegi tema enda halva uudise nii reipal häälel teatavaks teha.

„See oli tegelikult ebainimlik. Saan aru, et ma polnud tol päeval ainus patsient. Kardetavasti ka mitte ainus, kes sellise diagnoosi sai. Tean, et arstid teevad oma tööd südamega ja konveier on sealjuures ju ka nende draama. Aga see oli minu diagnoos ja minu maailm, mis purunes. Mind lükati uksest välja endaga ise toime tulema. Liikusin automaatrežiimil trammile ja sealt tagasi tööle.“