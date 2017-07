„Minu Maška ei käi niisama väljas,“ väidab Roman, kes süüdistab loomade varjupaika kui mitte lausa tema kassi röövimises, siis vähemasti pensionärilt raha väljapressimises.

16aastase kassi Maška peremees Roman sündis Tallinnas möödunud sajandi keskel ning on siin elanud suurema osa oma elust. Viimased 20 aastat on ta veetnud suure aiaga eramajas Koplis. Ümbruskonda tunneb ta hästi: iga maja, kool, pood või kirik on tal aadressi täpsusega peas.

RIHMA OTSAS: Nüüd käib Maška kõigi ümbruskonna hiirte ja rottide rõõmuks aias ringi rihma otsas. "See on üks suur naljanumber," ohkab peremees Roman. (Teet Malsroos)

Koduloomi on ta pidanud juba aastakümneid. „Mul on üks pilt ka, kus ma istun koos oma kahe kana ja täpilise kukega. Olin siis 11aastane,“ mäletab Roman.

Peale kodulindude pidas ta küülikuperet ning kasvatas üles koera, kes suri 14aastasena. Samas on kass tema arust kõige olulisem loom majas: „Hiirte ja rottide vastu on vaja kassi. Korterites on võib-olla rohkem prussakaid ja putukaid, kassist seal väga kasu pole, aga eramajas kassita hakkama ei saa!“