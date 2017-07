Pühapäeval andis Eestis visiidil olev USA asepresident Mike Pence telekanalile Fox News intervjuu, mis läks otse eetrisse Tallinna Raekoja platsilt.

Foxi ajakirjanik Kristin Fisher rõhutas enne intervjuud, et Ida-Euroopa riik Eesti on pidanud viimastel aastatel kõvasti rinda pistma Venemaa-poolsete küberrünnakutega ja seetõttu vajab riik USA asepresidenilt kinnitust, et Ühendriigid tulevad Venemaa sõjalise agressiooni korral Eestile appi. "Asepresident kinnitas mulle täna, et seda kindlustunnet kavatsebki ta neile anda," märkis Fisher.

"Tallinn on linn, mis on Venemaa piirile väga lähedal. Siit on Moskvasse vaid umbes 12 tundi sõita," kirjeldas Fisher videos.

Fisheri räägitud taustajutule järgnes intervjuu USA asepresidendiga. "President Trumpil on Euroopale väga lihtne sõnum: "Ameerika ennekõike" ei tähenda "Ameerika üksi". Meie sõnum Balti riikidele, Gruusiale ja Montenegrole on sama. Meie liitlastele Ida-Euroopas – me oleme teiega. Me seisame teiega koos vabaduse nimel. Mul on väga suur au siin olla," selgitas Pence Fox Newsi ajakirjanikule Kristin Fisherile.

Pence ütles lõpetuseks, et sõnum, mille saatmise pärast president Trump ta siia saatis, on järgmine – Ameerika on pühendunud üle maailma riikidele, kes on pühendunud vabadusele.