Eesti Jalgpalli Liidu ja ERRi diil tekitas spordi- ja meediamaastikul korraliku tormi. 2020. aasta Euroopa meistrivõistlusi näeb harjumuspäraselt rahvusringhäälingu kanalitest ja televaataja jaoks on see pigem hea uudis. Kaup on teada-tuntud ja üldjuhul hea kvaliteediga. Pealegi ollakse erinevalt Kanal 2st ja TV3st vabalevis. Ent alaliidu kuni 950 000 euro suurune toetus ERRile loob pretsedendi. Kas ERRi spordijuhi Rivo Saarna meeskond hakkab vastutasuks Jalgpalli Liitu siidkinnastes kohtlema? Loodetavasti jäädakse ikkagi sõltumatuks.

10 protsenti on tõenäosus, et Eestil on reedel Londonis algava kergejõustiku MMi esimese kolme päeva järel medaliarve avatud. Meie põhialadest on MMi alguses kavas meeste kettaheide ja naiste kaugushüpe. Kahjuks pole sportlaste seis hea. Gerd Kanter pole suutnud rinnalihase rebendi järel heasse vormi tõusta ja Martin Kupper pole sel aastal õiget hoogu üles leidnudki. Kaugushüppaja Ksenija Balta puhul võiks olla optimistlikum, aga ta pole välishooajal veel võistelnud. Küsimärke seega jagub.