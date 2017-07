Eilsed ajaloo suurimad laevastikuparaadid Venemaal olid ametlikult pühendatud idanaabri sõjalaevastiku 321. aastapäevale. Ettevõtmise mastaapsus hoolimata sellest, et tegemist polnud ümmarguse aastaarvuga, pani paljud ajakirjandusväljaanded oletama, et sõjalise jõu näitamine on Putini presidendikampaania avalöök. Kohale toodi ju isegi maailma suurim tuumaallveelaev Dmitri Donskoi, mille pardal olid väidetavalt ka ballistilised raketid Bulava.i.

„Laevastiku võimsuse näitamine ei ole sugugi halb ettevõtmine tuleva aasta presidendivalimisi silmas pidades,“ kirjutab Iltalehti märkides, et kuigi Putin ei ole veel ametlikult teatanud oma kandideerimisest, siis politoloogid peavad päris kindlaks, et ta ei soovi presidendiametit jätta. Iltalehti kirjutab, et Putin saabus paraadi vastu võtma hurraa-hüüete saatel.

„Eilne paraad oli selgelt korraldatud propagandaeesmärgil,“ sedastas Saksamaa väljaanne Bild.