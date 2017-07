USA kongressi liige väidab, et asepresident Mike Pence valmistub Donald Trumpi ametist tagandamiseks.

Sellise avalduse vabariiklasest Mike Pence'i kohta tegi Twitteris demokraat Maxine Waters, vahendab Independent.

"Üleminekut hakkavad juhtima Priebus ja Spicer," viitas Waters Valge Maja endisele personalijuhile ja meedianõunikule, kes hiljuti Trumpi administratsioonist lahkusid.

Mike Pence is somewhere planning an inauguration. Priebus and Spicer will lead the transition.